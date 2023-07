Ufficiale: i calciatori britannici e svizzeri sono comunitari in Italia

Con la decisione della F.I.G.C di equiparare i calciatori britannici e svizzeri a quelli comunitari, cambia lo scenario di calciomercato in Italia.

Con un comunicato il consiglio della F.I.G.C, accogliendo la richiesta della Lega Serie A, ha deciso che dalla stagione 2023/24, i calciatori con passaporto britannico vengono da oggi equiparati a quelli svizzeri, divenendo così comunitari e non andando quindi a riempire nessuno slot riservato ai giocatori extracomunitari che hanno a disposizione diversi club.

Ogni società, può tesserare fino a due calciatori provenienti da paesi fuori dalla UE a stagione, salvo condizioni particolari che fanno riferimento al numero di giocatori extracomunitari presenti in rosa alla data del 30 giugno 2023.

Slot extracomunitario: come cambia lo scenario

Loftus-Cheek, nuovo acquisto del Milan, proveniente dal Chelsea

Questa modifica regolamentare può avere conseguenze immediate sulle strategie di calciomercato di diversi club di Serie A, aprendo nuovi slot di giocatori extracomunitari.

In serie A, il Milan, il grande protagonista del calciomercato italiano, ha appena acquistato il nigeriano Samuel Chukwueze dal Villarreal. Un grande colpo di mercato che rischia di non essere l’ultimo extracomunitario, dal momento in cui, con la decisione della F.I.G.C, si è liberato uno slot che era stato occupato dall’inglese Loftus-Cheek, proveniente dal Chelsea.

Questa decisione della F.I.G.C ha favorito anche l’Udinese, che vede liberarsi uno slot visto che Jordan Zemura ha anche passaporto inglese. Quindi i friulani, oltre al brasiliano Brenner, possono tesserare un altro extracomunitario.

Claudio Lotito, presidente Lazio, profilo ufficiale twitter

Chi invece può cambiare strategia di calciomercato è la Lazio, che in mancanza di slot disponibili, aveva abbandonato la pista britannica di Callum Hudson-Odoi. Con la decisione della F.I.G.C, il presidente Lotito, non solo può ritornare alla carica sul giocatore del Chelsea, non considerato più un extracomunitario, ma anche prendere il russo Zakharyan, come viene riportato da calciomercato.com.