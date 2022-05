Ufficiale: Haaland è del Manchester City

Calciomercato, il Manchester City prepara il colpo Haaland: il norvegese ha effettuato, oggi, le visite mediche ed entro fine settimana diventerà un nuovo giocatore dei “Citizens”.

Erling Haaland sta per diventare un nuovo calciatore del Manchester City: l’attaccante norvegese era oggi in Inghilterra per sostenere le visite mediche con quello che diventerà il suo nuovo club a partire dalla prossima stagione.

Il classe 2000, considerato, insieme a Mbappé, l’attaccante più forte della propria generazione, compie così il passo decisivo verso il campionato più prestigioso d’Europa. L’ufficialità dell’affare dovrebbe giungere nel weekend, ma il Manchester City è ormai in procinto di versare i 75 milioni di clausola rescissoria fissati dal Borussia Dortmund, in modo da regalare a Guardiola quel numero 9 che tanto manca all’attacco degli “Sky Blues”.

Un futuro da stella attende Haaland, che il Manchester City intende rendere uno dei giocatori più pagati del mondo. Il norvegese percepirà infatti 30 milioni all’anno per le prossime cinque stagioni. Come Cristiano Ronaldo, la macchina da gol di cui Haaland è pronto a prendere il posto, conquistando i cuori dell’altra metà di Manchester.

Haaland e quel “no” di Florentino Perez

Quella inglese potrebbe però essere solo una tappa nella carriera del giovane e possente ariete norvegese: Mino Raiola, compianto agente del ragazzo, era in trattativa con il Real Madrid solo pochi mesi fa.

“Los Blancos”, informano i colleghi di “Cadena Ser”, sarebbero stati vicini ad acquistare la punta del Dortmund, prima che le condizioni imposte da Raiola frenassero la trattativa. L’agente avrebbe chiesto a Florentino Perez di inserire una clausola rescissoria da 150 milioni (il doppio di quella attuale sottoscritta in Germania), nel caso Haaland non si fosse ambientato nella capitale spagnola.

I rumors su un possibile passaggio di Mbappé alla corte di Ancelotti avevano forse allarmato Raiola, che paventava l’antagonismo tra i due fuoriclasse, con il francese che avrebbe potuto obnubilare il rivale.

Haaland ripartirà invece dal Manchester City, e da un sogno, ancora tutto da realizzare, chiamato Manchester City.