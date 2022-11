Ufficiale: Guardiola rinnova col Manchester City fino al 2025

Ufficale: Pep Guardiola ha prolungato il suo contratto con il Mnahester City fino al 2025.

Pep Guardiola rinnova col Manchester City fino al 2025

É arrivata stamane la notizia che tutti aspettavano in casa Citizens: Pep Guardiola ha firmato il rinnovo del suo contratto che lo legherà al Manchester City per altre due stagioni, dunque, fino al 2025.



A render pubblica la notizia ci ha pensato un comunicato ufficiale dello stesso club che annunciava il raggiungimento dell’intesa sul prolungamento del contratto dell’allenatore spagnolo, che in un’intervista rilasciata subito dopo la firma ha mostrato tutta la sua gioia nel poter continuare il suo cammino da tecnico in Inghilterra: “Non riuscirei mai a ringraziare abbastanza il club per tutta la fiducia che mi ha mostrato dal primo momento in cui ho firmato per questa panchina, essere qui è qualcosa di fantastico, sento che loro si fidano di me, abbiamo deciso rapidamente di restare ancora insieme e sento di dover ripagare tutta questa fiducia concessami sin da subito.”

Un cammino, quindi, che è destinato ad arricchirsi ancora di più di trofei, infatti, fino ad oggi la guida del tecnico spagnolo ha permesso al City di portare in bacheca ben 4 Premier League, 1 Fan Cup e 4 Coppe di Lega. Manca soltanto la coppa che tutti i tifosi del Manchester City attendono con maggio fermento: la Champions League. Pep c’era andato vicino a vincerla nella finale dello sorso anno, persa poi contro il Chelsea di Tuchel. Il conseguimento della Champions sarebbe la ciliegina sulla torta di un altro grandioso cammino inaugurato dal tecnico spagnolo nel 2016.