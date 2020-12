Ufficiale, Giuntoli annuncia: Gattuso rinnova con il Napoli fino al 2023

Il DS partenopeo conferma che la trattativa tra il Napoli e Gennaro Gattuso riguardo il rinnovo del contratto di quest’ultimo è prossima alla fumata bianca. Si attende l’ufficialità che dovrebbe legare l’attuale allenatore azzurro al Napoli fino al 2023.

Gennaro Gattuso, attuale allenatore del Napoli e prossimo al rinnovo

“So che gli avvocati si stanno scambiando le ultime carte, noi siamo d’accordo su tutto, negli ultimi giorni sono arrivati i contratti ultimati e ora ne stanno discutendo gli avvocati delle parti. Non ci saranno problemi“. Con queste parole, pronunciate durante il pre-partita del match di Europa League tra Napoli e Az Alkmaar, il DS della squadra Campana, Cristiano Giuntoli, ha annunciato il più che probabile rinnovo del contratto di Gennaro Ivan Gattuso.

Durante una settimana molto turbolenta dal punto di vista delle emozioni, che ha visto il popolo partenopeo unirsi in cordoglio per Maradona per poi gioire per il superbo risultato ottenuto contro la Roma, senza dimenticare la tensione di un delicatissimo match che avrebbe potuto agevolare o compromettere la situazione del Napoli in Europa League, era rimasto un dettaglio che avrebbe potuto smuovere l’ambiente partenopeo.

Le settimane precedenti a questa avevano portato alcuni dubbi riguardo la possibilità di Gattuso di poter rinnovare, in tempi brevi, il contratto con il Napoli e molte speculazioni avevano spaventato il popolo azzurro.

Si è parlato di richieste di ingaggio troppo alte, di litigi tra giocatori e allenatore, della volontà di Gattuso di cercare nuove sfide… eppure ieri, Giuntoli ha tranquillizzato tutti.

Il matrimonio tra il Napoli e Gattuso è destinato a continuare, molto probabilmente, fino al 2023 con cifre adeguate che, fino ad ora, non sono state ancora rivelate.

Infatti, quella di Giuntoli, è una dichiarazione che anticipa i veri e propri tempi di rinnovo: attualmente l’accordo tra società e mister è stato trovato e le documentazioni sono passate in mano agli avvocati fino ad arrivare a quella che sarà la vera e propria ufficialità.

Nessun ripensamento, dunque, da parte dell’ex centrocampista della nazionale italiana. Gattuso rimarrà al Napoli.

