Milan: ufficiale Giorud rinnova con il Milan fino al 2024. L’entourage del calciatore sembra aver trovato l’accordo economico fissato a 3,8milioni per un’altra stagione.

Nella mattinata odierna i dirigenti del Milan, Maldini e Massara hanno avuto un incontro con l’entourage di Oliver Giroud, con i quali i dirigenti rossoneri avrebbero raggiunto un accordo verbale per il prolungamento di contratto del calciatore francese, con il rispettivo adeguamento dell’ingaggio fissato a 3,8 milioni di euro più eventuali bonus fino al 2024. La fumata bianca in casa rossonera è attesa nei prossimi giorni.



Il Milan con il rinnovo di Giroud sembra lanciare un chiaro segnale per quello che sarà di fatto il reparto offensivo rossonero anche per la prossima stagione. Il punto fermo dell’attacco rossonero resta, dunque, proprio il campione francese, considerato vero e proprio leader non solo nello spogliatoio, ma anche in campo, come dimostrano le sue statistiche. Infatti, Giroud questa stagione ha già messo a segno ben 14 reti, in solo 27 partite giocate. Subito dietro di lui nelle gerarchie rossonere saranno sicuramente Divok Origi, profilo sul quale il club di milanello punta ancora molto, così come quello di De Ketelaere, sul quale l’investimento rossonero è stato indubbiamente pesante.



Resterà da capire se il Milan punterà anche alla conferma dell’altro grande leader in rosa Zlatan Ibrahimovic, che fin qui ha collezionato solamente 3 presenze e un gol con la maglia rossonera, oppure Maldini e Massara opteranno per un nuovo innesto offensivo a discapito proprio del campione svedese per la prossima stagione rossonera.