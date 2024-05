Alberto Gilardino ufficializza il suo prolungamento di contratto con il Genoa per altre due stagioni.

Ufficiale: Gilardino rinnova col Genoa

Il Genoa e Alberto Gilardino saranno insieme ancora per altre due stagioni, nel pomeriggio odierno, infatti, è arrivata l’ufficialità che tutti i tifosi del grifone stavano aspettando, con il direttore sportivo Marco Ottolini che ha annunciato il prolungamento del contratto del tecnico. Tale situazione era stata preannunciata già nelle settimane precedenti dallo stesso Gilardino, il quale nelle recenti interviste aveva sempre fatto trapelare la propria disponibilità ad un prolungamento, ciò aveva portato fin da subito ad escludere potenziali sorprese.

Un rinnovo dunque che consente di dare continuità ad un progetto molto importante come quello del Genoa che in questa stagione proprio grazie alle idee tattiche del suo tecnico è riuscito a tenere i ritmi con l’obiettivo stagionale di poter auspicare ad una salvezza tranquilla. Lo stesso Gilardino ha commentato il suo rinnovo poche ore dopo l’ufficialità: “Sono felice, la società è felice, diamo continuità al lavoro che dura da un anno e mezzo. Ci sono basi importanti, dobbiamo arricchirci di giocatori affamati. La mia volontà l’avevo espressa un po’ di tempo fa alla società, era quella di dare continuità al progetto. Qua mi trovo molto bene, si è creato qualcosa di importante e per un allenatore è fondamentale.”

Da adesso in avanti dunque toccherà alla dirigenza gialloblù operare al meglio sul mercato per mantenere vivo il livello di competitività della rosa anche dopo eventuali cessioni illustri come potrebbero essere quelle di Retegui e Gudmundsson sempre più al centro del mercato in uscita.

