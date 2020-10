Ufficiale, già esonerato Delneri: Diego Lopez torna sulla panchina del Brescia

Pronti, partenza, via! Via un altro allenatore! Massimo Cellino tiene molto alla fama di mangia-allenatori e così ha, proprio in queste ore, dato il benservito a Luigi Delneri.

Al tecnico friulano non sono state concesse che due misere partite, nelle quali ha totalizzato un solo punto: ha pagato non colpe sue, ma di una squadra non ancora in palla.

Al posto dell’ex tecnico del Chievo dei miracoli è stato richiamato Diego Lopez, che aveva già allenato la squadra lombarda nel girone di ritorno della scorsa Serie A senza riuscire ad ottenere la salvezza.

Diego Lopez, tecnico del Cagliari

Ciò significa che ad agosto Lopez non aveva rescisso il contratto rimanendo così a disposizione in caso di chiamata.

Chiamata arrivata quasi subito: Cellino non era affatto contento di Delneri sin da subito ed effettivamente il ruolo che avrebbe dovuto ricoprire era quello di direttore tecnico.

I tempi troppo stretti hanno poi fatto cambiare i piani di Cellino, che ha preso tempo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

