Ufficiale: FIGC annuncia proroga contratti in scadenza e prestiti fino al 31 agosto

Mancava solo il crisma dell’ufficialità e alla fine è arrivato: la FIGC ha ufficializzato la proroga dei prestiti e dei contratti in scadenza al 30 giugno fino al prossimo 31 agosto. Una decisione che prova a risolvere le tante situazioni contrattuali ancora pendenti di quei calciatori i quali, al primo luglio 2020, avrebbero rischiato di trovarsi senza squadra o impossibilitati a giocare sino a fine stagione.

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, la FIGC si era già mossa per dettare linee guida ai club che garantissero condizioni omogenee nel trattamento delle diverse situazioni contrattuali. Da tale dcumento emergeva che, per tutti i giocatori titolari di un contratto pluriennale con la società di appartenenza e ceduti ad un’altra squadra, a titolo temporaneo, in prestito pluriennale, il prestito veniva automaticamente esteso sino al 31 agosto a pari condizioni economiche (vale a dire, a pari stipendio).

Il logo ufficiale della FIGC

FIGC: resta il problema dei contratti in scadenza e dei prestiti secchi

Ciò che però la FIGC non è riuscita a fare, è estendere un pari trattamento a tutti i giocatori/membri dello staff che hanno il contratto in scadenza al 30 giugno di quest’anno. Per loro, come si apprende dalla nota Federale, sarà necessario un accordo privato con le squadre di appartenenza, previo compilazione e sottoscrizione di appositi moduli forniti dalla FIGC stessa, al fine di ottenere l’estensione automatica del proprio rapporto lavorativo sino al 31 agosto. Ciò significa che, se non dovessero riuscire a trovare un compromesso con le rispettive società d’appartenenza, giocatori e dipendenti col contratto in scadenza al 30 giugno si troverebbero improvvisamente svincolati, mentre i giocatori in prestito secco fino al 30 giugno, dovranno probabilmente far ritorno ai propri club di origine, senza poter giocare sino al termine dell’attuale stagione agonistica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS