Ufficiale FIFA: confermato il calendario dei Mondiali 2022 in Qatar

Con un comunicato apparso oggi sui suoi canali ufficiali, la FIFA ha reso note le date dei prossimi Mondiali in Qatar del 2022. La prima manifestazione iridata post Covid-19 avrà inizio il 21 novembre e fnirà il 18 dicembre. Una data insolita per organizzare un canpionato del mondo, ma che è stata scelta per ovviare alle torride temperature, con picchi di 50°, che ivi si registrano durante i mesi estivi.

Il Mondiale, cui parteciperanno ancora una volta 32 squadre, prevederà una prima fase a gironi che si estenderà dal 21 novembre al 2 dicembre. La partita inaugurale sarà disputata allo Stadio Al Bayt, nella città di Al Khor, e avrà inizio alle 13:00 ore locali, le 11:00 secondo il nostro fuso orario. Le gare dei gironi saranno scaglionate in quattro orari diversi alle 13:00, 16:00, 19:00 e 22:00 ore locali, così da garantire la più ampia copertura televisiva.

Gli ottavi di finale avranno invece inizio il 3 dicembre e si estenderanno fino al 6, comprendendo la disputa di due gare al giorno, una in fascia pomeridiana, alle 18:00 ora locale, l’altra in fascia serale, alle 20:00.

La disputa degli ottavi di finale sarà propedeutica all’inizio dei quarti, che si svolgeranno tra il 9 e il 10 dicembre, sempre nelle fasce orarie summenzionate. Sarà poi il turno delle semifinali che avranno luogo il 13 e 14 dicembre alle 20:00 ore italiane, le 22:00 locali. Infine, spazio ai due atti conclusivi, con la finalina per il terzo posto che si giocherà al Khalifa International Stadium di Doha il 17 dicembre alle ore 18:00, le 16:00 italiane. La finale avrà infine luogo, domenica 18 dicembre, nella cornice dello stadio Nazionale di Lusail, un impianto da 80.000 posti a sedere, sempre alle ore 16:00 italiane. Deciso dunque l calendario, non resterà che godersi lo spettacolo dei Mondiali qatarioti, un evento che, come auspica la FIFA, dovrà segnare un nuovo punto d’inizio per tutto il movimento calcistico.

