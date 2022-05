Ufficiale: Europei 2024 in Germania dal 14 giugno al 14 luglio

Il Comitato Esecutivo della UEFA ha varato oggi il calendario dei prossimi Europei, che si svolgeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. La Nazionale tedesca sarà di scena allo stadio di Monaco nella partita inaugurale.

Svelati i primi dettagli degli Europei 2024, che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Oggi, il sito della UEFA ha comunicato quella che sarà la sede della partita inaugurale, la quale si giocherà allo Stadio Nazionale di Monaco, e vedrà di scena la Germania, in qualità di Paese ospitante.

Il calendario completo, fanno sapere dalla UEFA, si avrà a disposizione solo a partire dal 2 dicembre 2023, data del sorteggio dei gruppi che avrà luogo nell’Elbphilharmonie di Amburgo, una delle sale concerto più grandi al mondo.

Come annunciato dalla Federazione di Nyon, uno dei criteri che animerà l’organizzazione di Euro 2024 è quello della sostenibilità ambientale. Il torneo sarà infatti ospitato in 10 città concentrate in tre specifiche aree del Paese: : Nord/Nord Est (Berlino, Amburgo, Lipsia), Ovest (Dortmund, Dusseldorf, Gelsenkirchen, Colonia) e Sud (Francoforte, Monaco, Stoccarda).

Interpellato ai microfoni UEFA, Philipp Lahm, direttore di Euro 2024, nonché storico capitano della Nazionale tedesca e del Bayern Monaco, ha affermato: “Sono fiducioso che Euro 2024 sarà un torneo molto attraente. Molti dei migliori team del pianeta si affronteranno in un Paese situato nel cuore dell’Europa. Pregustiamo grandi match e a un torneo esaltante in ogni suo aspetto, proprio nel nostro “cortile” di casa. Organizzare il campionato Europeo – aggiunge Lahm – rende quest’evento ancor più emozionante di quanto lo sia normalmente”.

Celia Šašić, vicedirettrice della Federcalcio tedesca, e ambasciatrice del torneo, ha aggiunto: “La pubblicazione del programma di Euro 2024 è un calcio d’inizio differente. L’anticipazione e preparazione dei 51 match è parte di un processo che conduce al nostro principale punto d’interesse: il match di apertura. Vogliamo che Euro 2024 faccia luce e metta in mostra la grande connessione tra calcio e società”.