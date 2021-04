Ufficiale: Europei 2021 e Nations League con le 5 sostituzioni

Ufficializzata la regola dei 5 cambi durante i prossimi due eventi per Nazionali europee. La UEFA medita anche a far rientrare i tifosi negli stadi.

Resterà invariato il logo di Euro2020 che si disputerà nel 2021 a causa del Covid.

L’Italia di Roberto Mancini, con 3 vittorie su 3, ha superato il doveroso scoglio dell’ultima sosta per le nazionali prima del fatidico giorno d’inizio di Euro2021. Le qualificazioni mondiali hanno evidenziato una particolare difficoltà, da parte di tutte le selezioni dei paesi più titolati, nel fare risultato dominando la partita.

Molte squadre, tra cui Germania, Francia, Spagna e tante altre, hanno faticato a mantenere la propria supremazia contro squadre, sulla carta, di livello inferiore e hanno perso punti.

Solo i nostri azzurri, l’Inghilterra e la Danimarca sono riuscite a conquistare il punteggio pieno, seppur non dominando in tutti i tre match.

Molto probabilmente, questa situazione è derivata dall’enorme accumulo di stanchezza che i calciatori di tutte le selezioni stanno accusando in un’annata in cui si è giocato praticamente ogni mese e con enorme frequenza.

Il Covid ha modificato il calendario dei club e arrivati a questo punto, la stanchezza è fisiologica. Ecco perché la UEFA ha meditato per prolungare ufficialmente la regola delle 5 sostituzioni per partita durante le prossime due maggiori competizioni per Nazionali.

L’Europeo 2021 e le fasi finali della Nations League daranno, dunque, la possibilità a tutte le selezioni di poter ancora usufruire dei 5 cambi, in modo da non accusare troppo la stanchezza.

La UEFA, inoltre, sta lavorando per fare in modo che le due competizioni, in cui l’Italia sarà in entrambi i casi protagonista, possano permettere al pubblico di poter entrare e “ripopolare” gli stadi, eliminando il limite del 30%.

Ovviamente, quello che potrebbe essere dichiarato dal massimo organo calcistico europeo, non sarà un “liberi tutti”, ma un modo più ampio di fornire potere decisionale alle varie federazioni. Verranno, dunque, rispettate le norme restrittive indicate dai vari paesi e verrà vietata la trasferta ai tifosi ospiti.

