Ufficiale, Europa League: rinviate Siviglia-Roma e Inter-Getafe per emergenza Coronavirus

La UEFA ha deciso di rinviare le due partite di andata degli ottavi di finale di Europa League Siviglia – Roma e Inter – Getafe in programma domani, a causa dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo tutta Europa. Entrambi i match rinviati a data da destinarsi.

Finalmente la UEFA ha preso una decisione netta e scelto di rinviare le due partite in programma domani sera tra Siviglia e Roma e Inter e Getafe, valide per l’andata degli ottavi di Europa League, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus che sta investendo anche il mondo del calcio. Il maggiore organo calcisitico europeo ha rinviato i due match che coinvolgevano club italiani e spagnoli per non incorrere in ulteriori problematiche, visto il divieto dettato dal governo spagnolo di autorizzare voli da e per l’Italia.

La situazione era già critica in tarda mattinata, quando la Roma (che sarebbe dovuta sbarcare a Siviglia per la partita) è rimasta bloccata a Trigoria per poi rifiutarsi di partire per la Spagna, non avendo ricevuto autorizzazione dal governo locale a poter partire. Tutto bloccato anche per l’Inter, che domani sera a San Siro (a porte chiuse) avrebbe dovuto ospitare il Getafe, ma presidente del club spagnolo Angel Torres ha vietato la trasferta ai suoi, dichiarando più volte durante la giornata che non avrebbe messo a rischio la salute della squadra, rifiutandosi di viaggiare per Milano.

Finalmente la UEFA ha preso la decisione di rinviare le partite, che appare come una scelta per ora tappa-buchi ma non complessiva della grave situazione europea e mondiale, e di cui anche il mondo del calcio dovrebbe rendersene conto, sospendendo di fatto tutte le competizioni internazionali.

