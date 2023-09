Ufficiale, esonerato Zanetti: Andreazzoli nuovo allenatore

Empoli: Esonerato Paolo Zanetti, sulla panchina del club toscano torna Andreazzoli.

Paolo Zanetti esonerato dall’Empoli Fonte Immagine – StadioSport.it

Era ormai nella aria che in casa Empoli ci sarebbe stato un cambio di rotta alla guida tecnica, il club toscano infatti, dopo le prime quattro partite ha incassato ben 12 gol, con una media di 3 a partita e nessuno messo a segno. Ma a spezzare le gambe significativamente a Paolo Zanetti è stata indubbiamente la disastrosa prestazione vistasi contro la Roma, che ha letteralmente demolito i toscani portando a casa una vittoria più che netta per 7-0.

Zanetti era stato il vero e proprio artefice dell’impresa salvezza messa in atto lo scorso anno, l’idea di gioco del tecnico originario di Valdagno aveva consentito al club toscano di raggiugere quota 43 punti a fine campionato, scongiurando qualsiasi pericolo di retrocessione. Quella stessa idea di gioco però non si è di fatto mai manifestata in queste prime quattro gare di campionato durante le quali i toscani sono apparsi del tutto in balia del gioco imposto dagli avversari, elemento che ha indotto la società stessa a cercare di rimediare quanto prima alla situazione per cercare di iniziare a fare punti fin da subito.

La scelta societaria per il sostituto di Zanetti è ricaduta su di un profilo già ampiamente conosciuto dalla stessa dirigenza toscana come, Aurelio Andreazzoli. Il tecnico, dunque, ritornerà a capo dell’area tecnica dell’Empoli e molto probabilmente ripartirà da un primo cambio tattico passando dal 4-3-3 precedente al marchio di fabbrica del 4-3-1-2 nel tentativo di invertire l’inerzia del campionato dell’Empoli.