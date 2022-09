E’ ufficiale: arriva la decisione che oramai era nell’aria. Giovanni Stroppa non sarà più l’allenatore del Monza, in attesa di una nuova nomina sulla panchina brianzola siederà Palladino.

Non è bastato il primo punto in campionato arrivato domenica contro il Lecce. L’esonero dell’allenatore che è stato l’artefice della storica promozione in Serie A del Monza era avvertibile, infatti, le parole del presidente Berlusconi dopo la partita avevano fatto presagire già un possibile cambio di rotta: “Bisogna cambiare il modo di stare in campo, ci penserò io”. Il club brianzolo ha ufficializzato tutto con un comunicato odierno dove ovviamente non sono mancati i ringraziamenti per il percorso portato avanti da Stroppa fin qui.

Ufficiale: Monza Stroppa esonerato

In attesa di capire quale sarà il profilo giusto per la società, la rosa è stata affidata a Raffaele Palladino, che avrà il ruolo da traghettatore in un momento molto delicato per il club di Berlusconi. Di fatto, i brianzoli dopo 6 giornate di campionato hanno all’attivo soltanto un punto, un piazzamento del tutto inaspettato dopo la sostanziale campagna acquisti condotta da Adriano Galliani.

I nomi di altri possibili candidati sulla panchina del Monza: in primis, quello di Claudio Ranieri, nome che più risuona nella testa di Berlusconi, ma nelle ultime ore hanno perso piede anche i nomi di Andreazzoli, Donadoni e De Zerbi. Staremo a vedere quali saranno le scelte fatte dalla società per evitare che la squadra continui ad essere una squadra cuscinetto e inizia a collezionare punti per la propria permanenza in Serie A.