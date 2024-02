Ufficiale, esonerato Mazzarri: Calzona è il nuovo allenatore del Napoli

Il Napoli esonera Walter Mazzarri, al suo posto arriva il ct della Slovacchia, Francesco Calzona per lui un contratto di tre mesi.

SSC Napoli: esonerato Mazzarri, al suo posto Calzona

La notizia era stata lanciata in mattinata e ha di fatto tenuto banco per tutto il tempo fino all’annuncio ufficiale arrivato in serata da parte del Napoli che attraverso un comunicato ha sollevato dall’incarico Walter Mazzarri. Ad esser stato fatale per il tecnico toscano è stato l’ennesimo stop per 1-1 casalingo arrivato nell’ultima gara di campionato contro il Genoa, cosa che ha convinto il presidente azzurro Aurelio De Laurentis ad optare per il secondo cambio di allenatore della stagione.

Mazzarri chiude dunque la sua seconda esperienza a capo dell’area tecnica dei partenopei con uno score molto più che negativo, in poco più di tre mesi, infatti, quest’ultimo è riuscito a portare a casa soltanto 5 vittorie fra campionato e coppa, rispetto alle 8 sconfitte e ai 3 pareggi.

A sostituire il tecnico uscente ci sarà Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia che proprio nel pomeriggio odierno era stato a pranzo con il patron azzurro per apporre la propria firma sul contratto. Calzona ha accettato il contratto trimestrale offertogli dal presidente azzurro e sarà lui a condurre gli azzurri in questi ultimi mesi di campionato, nel tentativo di ribaltare le carte in tavola in classifica e di riportare entusiasmo nel contesto napoletano. Il tecnico italiano dirigerà il suo primo allenamento di rifinitura domani mattina prima di fare il suo esordio in panchina nella gara stagionale più importante dei partenopei, quella contro il Barcellona in Champions League.

Come cambia il Napoli con Calzona?

La scelta di Calzona però è stata dettata anche dal suo passato, De Laurentis stesso, infatti, ha fatto intendere di aver optato per lui anche per il suo precedente lavoro fatto nello staff tecnico prima di Sarri e poi di Spalletti.

Il cambiamento in casa azzurra ci sarà proprio dal punto di vista tattico, in quanto Calzona, forte dei sui praticantati precedenti, opterà per un ritorno all’assetto del 4-3-3 tanto amato da De Laurentis. Questo schema tattico è sicuramente molto di più nelle corde della rosa azzurra e con i giusti perfezionamenti apportati dal tecnico potrebbe ritornare a funzionare come nell’epoca spallettiana per risollevare la classifica e il morale dei partenopei.

Da citare anche il cambio del preparatore atletico nello staff azzurro, ci sarà infatti il ritorno di Francesco Sinatti che aveva salutato il contesto azzurro la scorsa estate con l’arrivo di Rudi Garcia. Calzona è riuscito a convincerlo a prender parte al nuovo staff azzurro con Sinatti che, proprio come il nuovo tecnico napoletano, ricoprirà il doppio ruolo di preparatore atletico del Napoli e della Nazionale Italiana.