Ufficiale, esonerato Liverani: torna D’Aversa al Parma

Salta un’altra panchina di Serie A: il Parma ha infatti esonerato Liverani, annunciando il ritorno di D’Aversa in panchina. L’ex tecnico del Lecce paga un girone di andata nettamente al di sotto delle aspettative. In 16 gare disputate, la squadra emiliana ha totalizzato appena 12 punti, ritrovandosi al terzultimo posto in classifica. Fatale, tra gli altri, la pesante sconfitta interna patita contro un Torino in piena crisi d’identà e di gioco.

iL 3-0 subito contro l’Atalanta ha dato, poi, il colpo di grazia all’avventura di Liverani sulla panchina ducale. Di certo, il mercato estivo ha visto partire giocatori importanti come Kulusevski e Darmian, ma nessuno si aspettava un rendimento così altalenante da parte di una squadra che era, viceversa, attesa dal salto di qualità definitivo. A favore di Liverani, che comunque si è trovato a gestire diversi giovani inesperti, non hanno neanche giocato i tanti cambi di formazione, che non hanno dato continuità al gruppo.

La società ha annunciato il ritorno di Roberto D’Aversa, che in tre anni e mezzo aveva prima riportato il Parma dalla C alla A, poi lo ha fatto rientrare di diritto tra le squadre di rango medio-alto del nostro campionato, esprimendo un gioco essenziale ma molto efficace, sfruttando la velocità degli esterni e l’arma del contropiede.

La partenza di Kulusevski in estate, costringerà il tecnico ad affidarsi a Karamoh sulla destra, qualora volesse riproporre lo stesso modulo. Sull’altra fascia dovrebbe giocare Gervinho, fedelissimo del tecnico italotedesco, mentre per ciò che concerne il perno centrale molto dipenderà dal futuro di Inglese, che sembra sul piede di partenza. Il suo posto potrebbe essere preso da Cornelius, ma mr. Krause dovrà poi intervenire sul mercato per aggiungere almeno un paio di pedine offensive all’organico.

Parma a D’Aversa: la probabile formazione

Provando ad ipotizzare l’undici ideale del “nuovo” Parma, la squadra di D’Aversa potrebbe giocare così:

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Alves, Gagliolo; Kurtic, Hernani, Kucka; Karamoh, Inglese (?), Gervinho.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS