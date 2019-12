Ufficiale, esonerato Jardim: Moreno nuovo tecnico del Monaco

Secondo esonero dalla società monegasca per il tecnico lusitano. Annunciato l’ex CT della Spagna Robert Moreno come nuovo allenatore.

Vacanze natalizie amare per Leonardo Jardim. Il tecnico portoghese è stato infatti sollevato, per la volta volta in poco più di un anno, dalla panchina monegasca.

Nel comunicato che annuncia la fine del rapporto tra le due parti, viene anche presentato il nome del nuovo allenatore: l’ex CT della Spagna, e assistente (oltre che amico) di Luis Enrique, Robert Moreno.

PAGANINI NON SI È RIPETUTO- Tornato lo scorso gennaio dopo aver vinto il campionato nel 2016-17 ( nello stesso anno venne raggiunta la semifinale di Champions, persa, con la Juve), per sopperire ai deludenti risultati ottenuti da Thierry Henry, Jardim trovò una situazione a dir poco disastrosa con la squadra che galleggiava in piena zona retrocessione.

Riuscito nell’impresa di raggiungere la salvezza, è stato ripagato con la conferma per la corrente stagione.

Stagione in cui, tuttavia, ha ampiamente deluso le aspettative.

Per questa stagione la società voleva – giustamente, vista la presenza in rosa di elementi come Fabregas, Jovetic e Ketità Balde– vedere la squadra contendente per i posti nobili della classifica.

La classifica recita però settimo posto. Decisamente troppo poco.

Starà ora a Moreno, chiamato ad un altro importante banco di prova, risollevare la squadra e l’ambiente.

