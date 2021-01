Ufficiale, esonerato Giampaolo: Nicola nuovo allenatore del Torino

Giampaolo out, Nicola in. Cambio panchina in casa Torino dopo il deludente pareggio casalingo contro lo Spezia di ieri sera. La società granata ha deciso di sollevare dall’incarico mister Giampaolo e di affidarsi a Davide Nicola.

Delusione e sconforto hanno caratterizzato il pareggio di ieri sera contro lo Spezia.

Il Toro, pur essendo in superiorità numerica dall’ottavo minuto del primo tempo per l’espulsione di Vignali, non è riuscito a far breccia nel cuore del muro spezzino e a conquistare una vittoria vitale ed importante per la già difficile classifica dei granata.

Foto — Profilo Twitter Torino Football Club

13 punti in 18 giornate, solo 3 vittorie in campionato e mai un successo in casa (5 pareggi e 4 sconfitte) hanno pesato parecchio in casa Torino e proprio oggi, dopo alcune riflessioni, è arrivata la decisione della società di Cairo di sollevare dall’incarico Marco Giampaolo.

Come riferisce Sky, il Toro ha raggiunto l’accordo con Davide Nicola come successore in panchina di Giampaolo. L’ufficialità arriverà nelle prossime ore.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS