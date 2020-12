Ufficiale, esonerato Favre: Terzic allenatore del Borussia Dortmund, nel 2021 sarà Rose

Lucien Favre non è più l’allenatore del Borussia Dortmund. L’annuncio del club giallonero è arrivato oggi, a seguito della sconfitta patita da Haaland e compagni nel match contro lo Stoccarda, finito 5-1. Una caduta fragorosa che relega il Dortmund al quinto posto in classifica dopo undici giornate, a sei punti di distanza dal Leverkusen capolista.

A guidare la squadra, almeni fino a giugno, sarà Edin Terzic, già tecnico dell’Under 23 nonché viceallenatore della prima squadra: “siamo grati a Favre per lo straordinario lavoro svolto in questi due anni e mezzo – ha commentato oggi l’AD del club, Joachim Watzke – Come professionista e come uomo Favre è sicuramente sublime”.

Lucien Favre, ex tecnico del Borussia Dortmund. Fonte: Wikipedia

Al Borussia dal gennaio del 2018, Favre lascia con all’attivo il successo in Supercoppa di Germania, ottenuto battendo il Bayern Monaco per 2-0 nell’estate del 2019. Al suo posto, come detto, Edin Terzic il quale dovrebbe comunque fungere da “traghettatore” fino a fine anno.

Diverse fonti parlano infatti di un Dortmund già d’accordo con Marco Rose, allenatore del Gladbach, che ha contribuito a riportare in Champions dopo quattro anni di assenza. Suo sarà il compito di provare a rivincere il campionato, che manca al Dortmund da ben otto anni. Il tutto, a meno che Terzic non convinca la dirigenza a confermarlo.

