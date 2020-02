Ufficiale, esonerato Corini: Diego Lopez nuovo tecnico del Brescia

Eugenio Corini non è più l’allenatore del Brescia. È di poche ore fa infatti la notizia dell’esonero del tecnico bresciano. Al suo posto arriva Diego Lopez, ex tecnico del Cagliari.

Come a Palermo nel gennaio 2017, ecco che la storia si ripete: via Eugenio Corini dentro Diego Lopez. Al tempo furono dimissioni per l’ex centrocampista, tra le altre, di Chievo e Juventus, oggi invece si tratta di esonero, il secondo stagionale per il 49enne di Bagnolo Mella.

Allontanato dal Brescia lo scorso 3 novembre per via degli scarsi risultati ottenuti fin lì (7 punti in 10 giornate), Corini era stato sostituito nientemeno che da Fabio Grosso, la cui avventura sulla panchina delle rondinelle era durata però meno di quanto ci si aspettasse.

Diego Lopez, nuovo tecnico del Brscia

Richiamato quindi alla “base” dall’eclettico presidente Cellino, Corini aveva condotto la squadra a due vittorie consecutive contro Spal e Lecce, due avversarie dirette per la salvezza. Due prove maiuscole che sembravano il preludio ad una rinascita della squadra che però, invece, è ricaduta ben presto nel tunnel dei risultati negativi.

Infatti dopo gli exploit contro ferraresi e leccesi, le rondinelle hanno incassato sconfitte contro Sassuolo, Lazio Sampdoria, Milan e Bologna e appena due pareggi contro Parma e Cagliari. Un rendimento a dir poco pessimo per una squadra che deve salvarsi che ha indotto quindi Cellino a cambiare nuovamente.

Via Corini per la seconda volta, come detto, e dentro Diego Lopez che ritrova il “suo” presidente ai tempi del Cagliari. Per il tecnico uruguaiano contratto fino al 30 giugno 2022.

