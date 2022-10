Ufficiale, esonerato Cioffi: Salvatore Bocchetti nuovo allenatore dell’Hellas Verona

Salta un’altra panchina in serie A, stavolta tocca al Verona che esonera Cioffi e promuove dalla primavera Salvatore Bocchetti, al quale sarà affidato il timone della squadra.

La dirigenza scaligera non ha per niente digerito la sconfitta di Salerno contro la Salernitana. A farne le spese è stato lo stesso allenatore, al quale è stata comunicata la volontà da parte della società di voler cambiare guida tecnica. Il Verona, infatti, in questo momento si trova in piena zona retrocessione, con soltanto 5 punti all’attivo in classifica, pochi per una squadra che a inizio stagione aveva l’obiettivo di una salvezza tranquilla. Da sottolineare anche che l’Hellas quest’estate si è privata di moltissimi gioielli, che erano stati artefici del 9° posto in classifica la scorsa stagione, come Simeone, Barak, Caprari e Casale.

Al posto di Gabriele Cioffi vedremo esordire, per la prima volta in serie A, Salvatore Bocchetti, fresco di addio al calcio giocato. Bocchetti era arrivato nella società scaligera la scorsa stagione nello staff di Tudor, dopo aver preso prima le redini in mano della primavera del Verona, adesso, invece, gli è stata affidata la guida tecnica della prima squadra, un vero e proprio battesimo di fuoco per una squadra che ha un estremo bisogno di iniziare a fare punti quanto prima possibile. Staremo a vedere se Bocchetti riuscirà a imprimere la propria idea di gioco quanto prima alla squadra e se, di fatto, riuscirà a dare nuova verve alla classifica scaligera.