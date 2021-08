Ufficiale: Dumfries è dell’Inter

Altra ufficialità per l’Inter: Denzel Dumfries è un nuovo giocatore nerazzurro. Il giocatore olandese del PSV è già arrivato a Milano per la prima parte delle visite mediche. Sarà spettatore oggi nell’amichevole a Monza contro la Dinamo Kiev. Nei prossimi giorni arriverà anche la l’ufficialità da parte del club.

Dopo il vice di Romelu Lukaku, l’Inter si è subito operato per sostituire anche Achraf Hakimi. Non sarà facile ripercorrere le orme del marocchino, definito come uno dei migliori in Europa, ma la sfida non preoccupa Denzel Dumfries. L’esterno del PSV è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter ed è già atterrato a Milano giovedì sera. Ha svolto la prima parte di visita all’Humanitas di Rozzano e poi il passaggio al CONI per l’idoneità sportiva.

Dumfries non si aggregherà subito alla squadra. Infatti, non parteciperà all’amichevole dei nerazzurri di oggi contro la Dinamo Kiev alle 18:30 a Monza. L’olandese vedrà dalla tribuna i suoi nuovi compagni di squadra, in attesa di sottoporsi alle restanti visite che gli spettano.

Inter, per Dumfries 12 milioni di euro

Per portare ad Appiano Gentile l’esterno olandese, l’Inter ha dovuto versare 12,5 milioni di euro nelle casse del PSV. Ci saranno poi anche altri eventuali bonus legati alle presenze del giocatore e alla qualificazione in Champions League. Beppe Marotta è riuscito a trattare e ad a far abbassare le pretese del club di Eindhoven che voleva circa 20 milioni di euro.

Dumfries non è passato inosservato agli occhi dell’Inter. Autore di un buon Europeo con l’Olanda, ha convinto immediatamente la dirigenza. Anche in Eredivisie non ha fatto male, giocando praticamente quasi tutte le partite e realizzando solo due reti. Per l’ufficialità, così come anche quella di Edin Dzeko, bisognerà attendere altri dettagli.

Per vedere all’opera il classe 96 bisognerà attendere l’esordio di sabato prossimo contro il Genoa. Proprio i nerazzurri, campioni d’Italia, apriranno le danze. Intanto, l’Inter sogna anche il colpo Nahitan Nandez dal Cagliari che sembra essere ormai sempre più lontano dalla Sardegna.

