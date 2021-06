Ufficiale: Donnarumma firma con il PSG

Gigio Donnarumma verso il PSG. Il portiere ha svolto oggi, a Roma, le visite mediche. Firmerà un contratto da 10 milioni annui.

Sarà il PSG la prossima squadra di Gigio Donnarumma. Il giovane portiere della nazionale ha sostenuto oggi le visite mediche presso il policlinico Sant’Andrea a Roma. Se l’esito dei controlli sarà positivo, il portiere firmerà un contratto da dieci milioni annui valido fino al 2026.

Si chiude così una delle vicende più intricate di questa sessione di mercato. Donnarumma si trasferisce in Francia dopo aver più volte rifiutato e procrastinato il rinnovo di contratto con il Milan. La vicenda è ormai nota: i rossoneri gli hanno offerto un contratto da 8 milioni ritenuto non congruo dall’agente Mino Raiola, che ne chiedeva almeno 10. Non giungendo a un accordo, e con Donnarumma ormai verso la scadenza, il Milan ha preferito tutelarsi con l’ingaggio del portiere Maignan, del Lilla, lasciando Donnarumma libero di accasarsi altrove.

Proprio Oltralpe continuerà la carriera di Gigio, che dagli esordi nel Milan, il 25 ottobre 2015 contro il Sassuolo, è diventato oggi uno dei migliori portieri al mondo. Lo accoglierà la ricca corte parigina dello sceicco Al-Khelaifi, che cercava proprio un estremo difensore di rango per allinearsi alle migliori squadre del mondo, e impreziosire ulteriormente un collettivo già ricco di individualità stellari.

Donnarumma ha fatto la sua scelta dopo mesi di tentennamenti, guidato anche dal suo procuratore. In molti non la condividono, interpretandola come un tradimento. Per lui, considerato una potenziale bandiera del Milan in ottica futura, ci sono stati i fischi impietosi dell’Olimpico che ne hanno accompagnato l’uscita dal campo, sostituito da Sirigu, nella terza partita del gruppo A disputata ieri dall’Italia contro il Galles.

Donnarumma ha già attraversato momenti simili, dimostrando di sapersi far scivolare addosso le critiche. I fischi restano alle spalle, respinti dall’imboccatura del sottopassaggio dell’Olimpico. Resta un futuro tutto da scrivere. Per dimostrare di essere grande anche fuori dall’Italia.

