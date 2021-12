Ufficiale: Dimarco rinnova con l’Inter fino al 2026

Ufficiale: Dimarco rinnova con l’Inter. Il ragazzo cresciuto nelle giovanili nerazzurre ha oggi posto la firma sul contratto che lo lega alla beneamata fino al 2026.

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Federico Dimarco: il difensore classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026.”

Questo il comunicato emesso dall’Inter nel pomeriggio, atto a segnalare ufficialmente ai tifosi il rinnovo di Federico Dimarco. Per lui un contratto fino al 2026, con uno stipendio che per poco non tocca i due milioni di euro.

Entrato con un po’ di scetticismo, il giovane Dimarco è riuscito a conquistare non solo Simone Inzaghi, ma anche il popolo nerazzurro. Questo non solo per il legame del ragazzo con l’Inter, squadra della quale è tifoso da sempre, ma soprattutto per le prestazioni offerte in campo. Tolto l’errore dal dischetto contro l’Atalanta, in questa stagione il ragazzo ha infatti già collezionato già due gol e un assist.

Questa la gioia espressa dallo stesso Federico tramite social: “Felice di aver rinnovato il contratto con i colori del mio cuore! Un grazie speciale alla società per la fiducia, ai miei compagni e ai tifosi che ogni giorno mi dimostrano grande affetto!”. Il tutto, condito con un “#ForzaInter” finale.

