Ufficiale: Delio Rossi nuovo allenatore dell’Ascoli e Breda è il tecnico del Pescara

Doppio avvicendamento in panchina in serie B a seguito dell’ottava giornata. Bianconeri e abruzzesi optano per un avvicendamento, dopo settimane di voci che si sono susseguite.

Weekend caldo per le panchine in serie B, quello appena concluso. In particolare per quelle di Ascoli e Pescara, che hanno cambiato padrone.

Dopo un inizio sofferente e difficile, infatti, le dirigenze dei marchigiani e dei pescaresi hanno optato per un cambio.

L’Ascoli ha deciso di sollevare dal proprio incarico Valerio Bertotto dopo la sconfitta subita in rimonta contro il Venezia e ha ufficializzato Delio Rossi. L’ex tecnico della Fiorentina, tornato a sedersi su una panchina professionistica dopo anni, ha accettato l’incarico di provare a condurre i marchigiani alla salvezza.

Svolta anche in casa Pescara, che ha deciso di esonerare Massimo Oddo, il quale ha collezionato la miseria di 4 punti e un desolante ultimo posto in classifica.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il tracollo interno (0-3) subito in casa dal Pordenone, che determinato l’allontanamento dell’ex Perugia.

A succedere a Oddo è Roberto Breda, che ha firmato un contratto fino a fine stagione e che dovrà mantenere la categoria come compito primario.

