Ufficiale: Deadpool acquista il Wrexham

A Wrexham, cittadina industriale di poco più di 63.000 abitanti situata nel nord-est del Galles, sta per sbarcare “il mercenario chiacchierone”, Deadpool.

Il 44enne attore canadese Ryan Reynolds, interprete del noto supereroe nell’omonimo film del 2016 e poi nel sequel del 2018 (Deadpool 2), ha ufficializzato su Twitter l’acquisto da parte della RR McReynolds Company, società in mano alla star di Hollywood insieme a Rob McElhenney, del Wrexham Association Football Club, squadra affiliata alla Football Association of Wales.

Il club, però, fa parte del sistema inglese di lega e quest’anno milita in National League (la 5° divisione del sistema calcistico inglese). Un colpo di scena inatteso, una notizia che lega il mondo del cinema a quello del calcio. “Wrexham is The Name“, così ha twittato Reynolds.

Le due star hollywoodiane hanno definito l’acquisizione delle quote di maggioranza del club dei “Draghi Rossi“, dal 2011 di proprietà dei tifosi, per circa 2 milioni di sterline.

Secondo le indiscrezione riportate dalla “BBC“, la stragrande maggioranza (più del 90%) dei membri del Wrexham Supporters Trust Board ha votato a favore dell’entrata in scena del duo hollywoodiano. Un investimento che, prima di tutto, servirà per una ristrutturazione delle componenti societarie.

In programma anche un documentario sulla squadra. Ma l’obiettivo di “Deadpool” è chiaro: “Vogliamo che il club diventi una forza globale, noi ci crediamo”. I supporters del club non aspettano altro, troppe le delusioni e le anonime stagioni che hanno vissuto.

Ryan Reynolds “Deadpool” acquista il Wrexham

Un lento e inesorabile declino, iniziato nel 2008 con la retrocessione dalla Football League che ha portato il club fino alla National League (oltre 10 le stagioni in questa lega negli ultimi anni), dove occupa attualmente la 13° posizione con 10 punti in 7 partite (due le partite ancora da recuperare).

Il Wrexham è il terzo club più antico del mondo, fondato nel 1864, ed è stata la prima squadra ad aggiudicarsi la Coppa del Galles (1878). In bacheca 23 Coppe del Galles e 5 FAW Premier Cup. Il club è arrivato anche ai quarti di finale in 3 edizioni della FA Cup, nel 1974, 1978 e 1997.

In Europa da segnalare un quarto di finale nella Coppa delle Coppe del 1975-76, con il Wrexham eliminato dal belgi dell’Anderlecht, poi vincitori della competizione.

Nel 2013 l’allenatore ed ex giocatore Andy Morrell ha portato i suoi alla vittoria della FA Trophy.

Al Racecourse Ground, casa del Wrexham dal 1864 ma inaugurato, pensate, nel 1807, adesso entra in campo Deadpool. E’ proprio lì, nel cerchio di centrocampo, pronto a battere il calcio d’inizio di una nuova avventura, lanciando il suo grido di battaglia <<Maximum effort!>>, <<Massimo sforzo!>>.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS