Ufficiale: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Cagliari

Era l’ultima panchina ancora vuota e ora non lo è più: il Cagliari ha finalmente presentato il nuovo allenatore Davide Nicola, finalmente pronto a iniziare una stagione anziché subentrare.

Specializzatosi in miracoli, il tecnico piemontese ha firmato un controtatto di due anni con un’opzione per una terza stagione.

Era tutto fatto da tempo, ma prima di accasarsi nell’Isola Nicola ha dovuto rivolgersi all’Ente Conciliatore di Empoli per risolvere l’accordo che lo legava alla società azzurra che pochi mesi or sono ha guidato verso una salvezza compicata e ottenuta solo negli ultimi scampoli di campionato.

Nicola, classe 1973, da calciatore è stato un affidabile difensore centrale che ha militato quasi esclusivamente in Serie B disputandovi oltre 400 partite con 10 gol.

Iniziata poi la carriera da allenatore, ha raggiunto ottimi risultati a Livorno portandolo in Serie A nel 2013 e, dopo l’esonero l’anno successivo, ha allenato per altre due annate il Bari chiudendo nuovamente con un esonero.

Nel 2016-17 ha salvato il Crotone all’ultima giornata completando per la prima volta un intero campionato di A per poi dimettersi a dicembre. Da quel momento a oggi, il tecnico non inizia più dall’estate, ma viene sempre chiamato a stagione in corso collezionando cinque mezze stagioni chiuse con altrettante salvezze.

