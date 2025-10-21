Ufficiale: Daniele Rugani rinnova con la Juventus fino al 2028

La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Daniele Rugani, che resterà in bianconero fino al 30 giugno 2028. Il difensore toscano, classe 1994, consolida così il suo legame con la Vecchia Signora, dove è cresciuto calcisticamente e dove, ormai da anni, rappresenta una delle colonne di esperienza dello spogliatoio juventino.

Un rinnovo che premia fedeltà ed esperienza

Dopo una stagione in prestito all’Ajax nel 2024-25, Rugani è rientrato a Torino la scorsa estate. Nelle prime giornate di campionato ha trovato poco spazio, rimanendo in panchina per le prime cinque partite di Serie A, ma ha poi riconquistato un posto da titolare grazie all’infortunio di Gleison Bremer, dimostrando affidabilità e solidità difensiva.

Il precedente contratto sarebbe scaduto al termine dell’attuale stagione, ma con il nuovo accordo non c’è più il rischio di perderlo a parametro zero nel giugno 2026. Al termine del nuovo contratto, Rugani avrà 33 anni, età che potrebbe segnare la naturale conclusione della sua lunga avventura juventina.

Il comunicato ufficiale della Juventus

“Daniele Rugani ha rinnovato il suo contratto con la Prima Squadra Maschile della Juventus fino al 30 giugno 2028, confermando il suo futuro in bianconero”, si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del club.

“La nostra storia insieme è iniziata nel 2012, quando un giovane Daniele varcò per la prima volta i cancelli di Vinovo per vestire la maglia della Juventus, entrando a far parte della squadra Primavera. Da allora è cresciuto costantemente, maturando fino a diventare l’uomo, il professionista e il calciatore che è oggi.”

La società sottolinea anche l’importanza del difensore nel corso degli anni:

“Tra i giocatori attualmente in rosa, Rugani è quello che ha vinto più partite in Serie A (90) e più gare complessive in maglia bianconera (111). La sua esperienza e disponibilità lo rendono una garanzia difensiva, e anche in avanti ha dato il suo contributo, con 11 gol in 152 presenze totali.”

Infine, il club ha celebrato la sua lunga militanza con parole di grande affetto:

“La sua è una storia di vittorie e trofei, ma anche di resilienza e forza d’animo. Una storia che continuerà, insieme, fino al 2028.”

Presente e futuro bianconero

Rugani, che con la Juventus ha conquistato 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane, sarà nuovamente protagonista già nei prossimi impegni: mercoledì in Champions League contro il Real Madrid e poi domenica all’Olimpico contro la Lazio.

Il rinnovo rappresenta un segnale chiaro da parte della società, che punta a mantenere una base solida di giocatori esperti per accompagnare la crescita dei nuovi innesti. Rugani, dopo oltre un decennio in bianconero, incarna alla perfezione lo spirito Juve: professionalità, dedizione e senso di appartenenza.

