Ufficiale: Coppa D’Africa non si disputerà in Guinea

Il CAF (Confederation African Football) ha deciso: niente Coppa d’Africa in Guinea nel 2025, si riapre, dunque, nuovamente il bando per l’assegnazione della competizione.

Coppa D’Africa 2025 niente Guinea

A dare l’annuncio è stato il presidente del CAF, Patrice Motsepe, il quale ha fatto intendere che la Guinea non avrebbe rispettato fino ad ora gli andamenti prefissati per la costruzione delle infrastrutture necessarie ad ospitare la suddetta competizione. La comunicazione sarebbe giunta proprio da Conakry (capitale della Guinea). Il paese, quindi, sarebbe in ritardo con i lavori ed è stato proprio questo che ha spinto il presidente Motsepe a riaprire il bando per una nuova assegnazione della competizione ad un nuovo paese.

L’ultima edizione della Coppa D’Africa si è svolta lo scorso inverno allo stadio “Paul Biya Stadium” in Camerun, dove è andata in scena la finale Senegal-Egitto, vinta poi dai senegalesi sui calci di rigore.

La prossima edizione, invece, andrà in scena nel 2023 in Costa D’Avorio nel periodo compreso tra il 23 giugno e il 23 Luglio.

Resterà da capire quale sarà il paese che in poco tempo riuscirà effettivamente a garantire i parametri di garanzia richiesti dal CAF per poter ospitare la competizione nell’anno 2025.