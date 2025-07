Ufficiale: Conceicao resta alla Juventus, colpo da 45 milioni

Francisco “Chico” Conceicao è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Dopo un’ottima stagione in prestito, l’esterno offensivo portoghese torna in bianconero a titolo definitivo. La notizia era nell’aria, ma ora è arrivata anche l’attesa ufficialità da parte del club. Conceicao ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 e sarà uno dei punti fermi del progetto tecnico targato Igor Tudor.

I dettagli dell’operazione tra Juventus e Porto

L’accordo è stato siglato tra Juventus e Porto per una cifra complessiva di 32 milioni di euro, da versare in quattro rate annuali da 8 milioni ciascuna. A questi vanno aggiunti i 7 milioni di euro pagati per il prestito oneroso della scorsa stagione, 3 milioni di bonus legati alle prestazioni e alle presenze, più le commissioni all’agente Jorge Mendes, per un esborso totale che si avvicina ai 45 milioni di euro. Secondo alcune fonti, il giocatore avrebbe anche rinunciato al 20% della cifra del trasferimento a lui destinato, pur di tornare a Torino e vestire ancora la maglia della Juventus.

Conceicao nella stagione 2024-2025: numeri e impatto

Durante la sua prima annata in Italia, Conceicao ha dimostrato tutte le sue qualità tecniche e atletiche. In 40 presenze ufficiali tra Serie A, coppe e FIFA Club World Cup, ha realizzato 6 gol e 7 assist, diventando uno dei giocatori più incisivi nella rosa juventina. Solo Kenan Yildiz ha completato più dribbling di lui nella scorsa stagione, mentre Dusan Vlahovic è stato l’unico bianconero con più tocchi in area avversaria. Il tecnico Igor Tudor ha subito espresso la volontà di trattenerlo, ritenendolo centrale nel suo progetto tattico, sia per l’imprevedibilità nell’uno contro uno che per la capacità di creare superiorità numerica.

Visite mediche completate e inserimento immediato nel gruppo

Il calciatore è già rientrato a Torino, dove ha sostenuto e superato le visite mediche nella mattinata odierna. Si unirà subito al gruppo per iniziare la preparazione estiva e integrarsi con i nuovi arrivati, tra cui Jonathan David, acquistato a parametro zero all’inizio di luglio. Conceicao rappresenta così il secondo acquisto ufficiale dell’estate juventina, confermando la strategia del club di puntare su giocatori giovani ma già pronti per il calcio di alto livello.

Obiettivi futuri e ruolo nel progetto Juventus

La Juventus guarda al futuro con ambizione, e Conceicao sarà una delle colonne portanti della squadra. La sua duttilità, la capacità di giocare sia a destra che a sinistra nel tridente offensivo e la maturità mostrata in campo lo rendono un profilo ideale per affrontare le tre competizioni principali: Serie A, Coppa Italia e Champions League. La fiducia riposta in lui dal tecnico Tudor e dal nuovo direttore generale Damien Comolli conferma che il classe 2002 sarà una delle stelle del nuovo ciclo juventino.

Conclusione

Con il ritorno di Francisco Conceicao, la Juventus si assicura un giocatore già ambientato, con margini di crescita ancora enormi e un rendimento già dimostrato. Il club ha voluto fortemente il suo ritorno, e la scelta di acquistarlo nonostante l’assenza di un’opzione di riscatto nel prestito iniziale è la dimostrazione della stima nei suoi confronti. Ora l’obiettivo è semplice: confermare e superare quanto di buono fatto nella scorsa stagione.