Ufficiale: colpo Pedro per la Roma

Dopo l’addio di Chris Smalling, la Roma piazza il primo colpo in entrata: Pedro Rodriguez è un nuovo giocatore giallorosso. L’attaccante spagnolo arriva in giallorosso a parametro zero dopo che non ha rinnovato il contratto con il Chelsea. Per il primo acquisto dell’era di Dan Friedkin, che ha subito preso in mano la questione stadio, contratto di due stagioni a 3,5 milioni annui.

Ad ufficializzare l’operazione, però, non è stata il club capitolino, bensì la FIFA. Con un tweet l’organismo mondiale ha giocato d’anticipo: “Pedro si è liberato a parametro zero dal Chelsea e ha da tempo trovato un accordo con la Roma. Il cambio societario non ha cambiato le carte in tavola. Pedro arriverà presto nella capitale per cominciare la sua avventura romanista“.

IN PARTENZA – Il mercato giallorosso sarà sì in entrata, ma soprattutto in uscita. Tanti sono i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Paulo Fonseca, alle prese con le critiche che non lo vogliono più alla guida della Roma. Nella lista degli esuberi c’è sicuramente Juan Jesus. Per il difensore brasiliano c’è ora l’interessamento del Cagliari, dato che sulla panchina dei sardi è approdato Eusebio Di Francesco, suo allenatore in giallorosso. A complicare l’operazione è però il lauto ingaggio (2,2 milioni) percepito dall’ex Inter. In tal caso, potrebbero finire nell’operazione anche Alessio Cragno e Riccardo Ladinetti, fresco di esordio in A, oltre a Alessandro Florenzi. A riportarlo è l’Unione Sarda.

