Ufficiale: colpo Cutrone per la Fiorentina

L’ex attaccante del Milan sbarca a Firenze con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto dal Wolverhampton.

Era nell’aria da alcuni giorni, è arrivata l’ufficialità in queste ore: Patrick Cutrone è un nuovo attaccante della Fiorentina. L’ex prodigio delle giovanili del Milan approda alla Viola con la formula del prestito con obbligo di riscatto dal Wolverhampton.

Il club presieduto da Rocco Commisso era in trattativa da alcune settimane con gli inglesi per riportare in Italia il giovane attaccante nato a Como 22 anni fa, e alla fine si è trovato l’accordo.

Cutrone rimarrà alla Fiorentina per 18 mesi con la formula del prestito e un obbligo di riscatto, che scatterà al termine della prossima stagione da esercitarsi con il pagamento di 18 milioni di euro.

Cresciuto nelle giovanili del Milan, dove è approdato a otto anni, Cutrone ha esordito in serie A, con la maglia rossonera, il 21 maggio 2017 nella partita Milan-Bologna, terminata 3-0.

Quest’estate, ai margini della rivoluzione del progetto Elliot, il trasferimento agli inglesi del Wolverhampton, con una prima parte della stagione in Premier League bagnata da appena due gol segnati in dodici presenze.

Ora uil ritorno in Italia e una nuova avventura, questa volta con la maglia Viola della Fiorentina, per provare a rilanciarsi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA