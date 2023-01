Ufficiale: colpi Enzo Fernandez e Badiashile per il Chelsea

Il Chelsea infiamma il mercato: preso Badiashile, pronti 127 milioni per Enzo Fernandez

Il Chelsea ha messo a segno il primo colpo di mercato con l’acquisto di Badiashile per 40 milioni di euro dal Monaco. I blues non hanno intenzione di fermarsi e nelle ultime ore sembra essere stato fissato un nuovo summit con la dirigenza del Benfica per portare Enzo Fernandez alla corte di Potter.



I blues, dopo il primo rifiuto da parte del Benfica, sembrano essere tornati alla carica per l’acquisto del neo-campione del mondo argentino, ma il club lusitano non vorrebbe privarsi del centrocampista nella sessione invernale di calciomercato. Attualmente, l’unica soluzione per il Chelsea per portare l’argentino alla corte di Potter sembra essere quella di pagare interamente la clausola rescissoria fissata dal Benfica a 120 milioni di euro per il calciatore. L’intenzione del club londinese sembra essere quella di proporre al Benfica più di quanto la clausola rescissoria impone, infatti, per non sborsare l’intera cifra della clausola in un’unica soluzione, il club starebbe pensando di offrire al Benfica 7 milioni in più per una cifra complessiva di 127 milioni di euro, in questo modo il club lusitano potrebbe convincersi a far partire il giocatore già nella sessione invernale di calciomercato e permettere al Chelsea di pagare il giocatore il più tranche.



Sta di fatto che il Benfica, qualora il Chelsea decidesse di sborsare l’intera somma per il calciatore argentino, riuscirebbe a fare una plusvalenza mostre, dato che Fernandez è stato prelevato dal River Plate poco più di un anno fa ed è stato pagato 14 milioni di euro dal club portoghese.