Ufficiale: Colantuono nuovo tecnico della Salernitana insieme a Ribery

La Salernitana ha scelto il nuovo allenatore, sarà Stefano Colantuono per il tecnico romano sarà dunque la terza volta alla guida dei granata.

La stagione della Salernitana può considerarsi un vero e proprio caos, il tutto agevolato da scelte sbagliate sia in termini di acquisti e cessioni, sia in termini di progetti tecnici. Dall’avvio di stagione infatti sulla panchina del club granata si sono scambiati di posto ben tre allenatori tra Paulo Sousa, Filippo Inzaghi e Fabio Liverani, quest’ultimo esonerato anche lui proprio qualche giorno fa dopo che la sua permanenza sulla panchina granata è durata appena 5 giornate dove i campani sono riusciti a racimolare solamente un punto.

Dopo l’esonero di Liverani, i vertici dirigenziali della Salernitana avrebbero cercato di riallacciare i rapporti con Filippo Inzaghi nel tentativo di affidargli la rosa per le ultimi 9 gare di campionato, ma l’ex bomber della nazionale avrebbe aumentato le proprie richieste, pretendendo garanzie contrattuali con un contratto biennale e maggiori poteri decisionali nella programmazione stagionale, richieste che hanno portato il presidente Iervolino a escludere un suo possibile ritorno in panchina.

La scelta del patron della Salernitana infine è ricaduta su di una soluzione interna, ovvero quella di affidare la squadra a Stefano Colantuono. L’allenatore romano infatti stava seguendo il progetto dell’attuale settore giovanile granata, prima che gli venisse offerta l’opportunità di tornare a guidare per la terza volta in carriera la rosa granata dopo i precedenti delle stagioni 2017-2018 e del 2021-2022. Colantuono avrà dunque solamente 9 partite per cercare di rinvigorire la rosa campana e per continuare ad inseguire un sogno salvezza che sembra sempre di più un’utopia vista l’attuale situazione di classifica che vede la Salernitana a -11 punti dall’Empoli quart’ultimo. In ultima battuta a rientrare nello staff del tecnico ci sarà anche anche Frank Ribèry, l’ex calciatore di Bayern Monaco e Salernitana avrebbe infatti accettato di far parte dell’organico del mister per mettere a disposizione del club e della rosa la sua esperienza e personalità.

