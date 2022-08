Ufficiale: closing tra Elliott e RedBird per la cessione del Milan

Dopo mesi di discorsi, lunghi e spesso privi di senso, è arrivata la firma che pone fine all’era di Elliott, in fondo speculativo che dal 2018 ad oggi ha tenuto le redini del Milan, risanandone i conti e riportandolo al successo.

Nelle scorse ore, anche meno, è arrivato il closing, ossia le firme, che sancisce il passaggio di proprietà dalla società guidata da Paul Singer alla RedBird di Gerry Cardinale, da oggi proprietario effettivo del club.

L’operazione si è conclusa al costo di 1.2 miliardi di euro per il 99,93% delle quote. 600 milioni li ha versati RedBird, di cui 400 provenienti da una serie di investitori americani e non, e altri 600 sono stati ottenuti in prestito da Elliott stessa, che rimarrà con una quota minima, ad un tasso annuo del 7%.

In attesa di conoscere il nuovo organigramma, che dovrebbe vedere la conferma di Paolo Scaroni alla presidenza e che manterrà sicuramente Paolo Maldini, Frederic Massara e Geoffrey Moncada negli attuali ruoli di direttore tecnico, direttore sportivo e capo dello scouting, ma non l’amministratore delegato Ivan Gazidis (uomo di Elliott), c’è da capire quali saranno gli scenari futuri.

Il Milan non diverrà il PSG d’Italia e la politica adottata sarà un ibrido tra quella elliottiana ed una meno “spilorcia” (non lo è mai stata): va precisato che una squadra non politicamente ammanicata con l’UEFA, come lo sono quelle inglesi e quella della capitale francese, si attirerebbe gli strali dell’UEFA stessa se iniziasse a proporre ingaggi elevati e, soprattutto, pagare uno sproposito per i cartellini.

Posto che rotoleranno molte teste dopo il Mondiale in Qatar, e la prima sarà quella del non più tollerato gran capo Ceferin, chi vorrà comandare dovrà accontentare molti e scontentarne altri e le cose cambieranno poco o cambieranno perché non cambi nulla.

Per questo il Milan farà bene a continuare così, aumentando progressivamente fatturato e costi, ed attendere che passino i cadaveri sulla riva del fiume.