Ufficiale, Chiellini si ritira dal calcio giocato: ecco il suo futuro

Giorgio Chiellini annuncia il suo ritiro dal calcio giocato, il difensore italiano ha deciso di smettere all’ètà di 39 anni.

Un’altra bandiera del calcio italiano e della Juventus come Giorgio Chiellini dice addio al calcio giocato. Il difensore italiano ha, infatti, reso noto il suo addio attraverso un comunicato ufficiale nel quale si possono evincere i motivi di questa importante decisione: “Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita. Sei stato il mio tutto. Con te ho percorso un cammino unico e indimenticabile. Ma ora è il momento di aprire nuovi capitoli e scrivere altre pagine importanti ed entusiasmanti.”

Parole che lasciano pensare che la presenza del difensore italiano campione d’Europa in carica non sia del tutto terminata. Non è da escludere, infatti, una chiamata ai vertici della dirigenza bianconera che potrebbe pensare di richiamare alla Continassa la propria bandiera per offrirgli un nuovo ruolo nella società. Una presenza come quella di Chiellini nel proprio equipe consentirebbe alla Juventus di poter far affidamento su di una presenza competente e di spessore, che potrebbe contribuire a riportare in auge la rosa bianconera.

Chiello saluta, dunque, dopo una carriera stellare iniziata con le prime apparizioni con la maglia del Livorno, fino all’approdo nel 2005 in maglia bianconera alla quale resterà fedele per ben oltre 17 stagioni e con la quale vincerà ben 20 trofei, inclusi i 9 scudetti consecutivi. Infine il difensore italiano ha deciso di trasferirsi per la sua ultima stagione al Los Angeles FC nell’ MLS, dove anche lì è riuscito a lasciare il segno, portando a casa il successo in campionato nella scorsa stagione.

Il saluto della Juventus a Chiellini

“Per i tifosi bianconeri, per 17 stagioni, il numero 3 è stato soltanto Chiellini. Giocatore, uomo e capitano tre prospettive dello stesso Giorgio, che oggi conclude la sua carriera da calciatore.Tre, come lo schieramento difensivo che ti ha portato più di ogni altro a eccellere, a diventare uno dei migliori di sempre nel ruolo. Un riferimento per i compagni, per chi ti stava attorno e per chi sosteneva la squadra sugli spalti e da casa. Tre, come la posizione in classifica per presenze totali nella storia della Juventus: 561 partite, dietro soltanto ad Alex e Gigi, i maestri da cui prima hai imparato il mestiere e con cui poi hai condiviso successi, sconfitte, riscatti e decine di trofei.



Tre, come i gol segnati in Serie B nella stagione 2006-07, quella che ti ha reso “uno di noi”, capace di lottare in ogni situazione “fino alle fine”. Tre, come i gol segnati in carriera in Champions League – la giostra più incredibile sulla quale abbiamo avuto la fortuna di viaggiare insieme, di vivere emozioni mozzafiato, di urlare di gioia e piangere di rabbia. Anche in MLS, dove hai concluso una carriera durata 23 stagioni, hanno avuto un piccolo assaggio di quello che sei in grado di fare. Alle pendici della collina di Hollywood sanno come raccontare le gesta di eroi di altri tempi, di uomini all’apparenza normali che poi si rivelano straordinari.



Dovessero chiederci qual è il nostro preferito, non avremo dubbi: Giorgio da Livorno col turbante, con lui al nostro fianco nessuno ci ha mai fatto paura. Buona vita capitano!”