Ufficiale: Chiellini firma coi Los Angeles FC

“E quando pensi che sia finita, è proprio allora che incomincia la salita !”.

Così cantava Antonello Venditti qualche anno fà.

E’ ciò che sta accadendo ad un ormai veterano del calcio italiano.

Un giocatore che sembrava in procinto di abbandonare per sempre i campi da gioco per piazzars dietro ad una scrivania, ma che invece, a quanto pare, proseguirà, semplicemente non più in Italia.

Trattasi di Giorgio Chiellini, che lascia l’Italia del calcio dove aveva finora trascorso tutti i suoi 22 anni di carriera.

I primi 4 al Livorno, poi uno a Firenze, e ben 17 alla Juventus.

Ebbene il ruolo dirigenziale al quale Re Giorgio sembrava destinato sempre in seno alla società bianconera, a quanto pare, dovrà aspettare.

Perché il roccioso e sempreverde per quanto attempato centrale difensivo ha compiuto la scelta di continuare, e di farlo ripartendo da un campionato meta di molti calciatori europei a fine carriera: la MLS.