Ufficiale: Ceferin rieletto Presidente fino al 2027, Gravina il vice

UEFA: Ceferin rieletto presidente a Lisbona per il terzo mandato consecutivo, Gravinia sarà il suo vice.

Il congresso della UEFA in programma oggi a Lisbona ha rieletto Ceferin alla presidenza del massimo organo calcistico europeo. La carica non era di fatto mai stata in discussione in quanto il 55enne sloveno era l’unico candidato in lizza. Ceferin arriva, dunque, al suo terzo mandato consecutivi dopo il primo arrivato nel 2016 e la successiva riconferma del 2019 arrivata nel congresso di Roma.

Prima di giungere alla rielezione, Ceferin aveva tenuto un ampio discorso in merito alla Superlega, scagliandosi contro i club ancora coinvolti nel progetto “Hanno più volte cercato di formare delle competizioni in contrasto con quelle europee che sono interamente basate sul merito sportivo. Proprio la garanzia di poter contare sul merito sportivo non può essere eguagliata, si può solo guadagnare stagione dopo stagione.”

A ricoprire il ruolo di vicepresidenza alle spalle di Ceferin ci sarà il numero uno della Federcalcio italiana, Gabriele Gravina, che dopo le elezioni ha mostrato tutto il suo entusiasmo per il nuovo incarico assegnatogli “Ringrazio molto i colleghi e Ceferin per il nuovo incarico, per me è un grande segnale di fiducia molto importante sia a livello personale che per l’intera federazione. In questi ultimi anni abbiamo lavorato molto per lo sviluppo del calcio europeo, facendo squadra e confrontandoci su temi molto complessi.”