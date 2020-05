Ufficiale: Bundesliga in diretta tv anche su Amazon Prime Video

Con un accordo lampo con la DFL (Deutsche Fußball Liga), Amazon ha potuto trasmettere in diretta streaming su Prime Video il posticipo di Bundesliga di ieri sera tra Werder e Bayer Leverkusen.

Amazon ha fatto ufficialmente il suo debutto nel mondo del calcio. Ieri, dopo aver trovato un accordo con la DFL (Deutsche Fußball Liga), sulla piattaforma streaming Prime Video è stato trasmesso in diretta streaming il posticipo di Bundesliga tra Werder Brema e Bayer Leverkusen.

L’incontro, trasmesso in parallelo con DAZN, è stato un ottimo test per Amazon che dal prossimo anno in Germania trasmetterà alcune partite di Champions League. Test che non è stato superato a pieni voti e ci sarà di sicuro da migliorare.

Stando a quanto riportato da molti utenti, il commento di Matthias Stach, telecronista della sfida, era in ritardo rispetto alle immagini. Amazon ha cercato di risolvere i problemi, ma come affermato da un portavoce non c’è stato il tempo.

La partita non era disponibile per i clienti Prime attraverso Eurosport Player ed Amazon ha dovuto agire nel giro di 24 ore per permettere la visione della gara, riuscendo per la prima volta a trasmettere una partita.

Resta ora da capire se la stessa sorte toccherà agli altri posticipi del lunedì sera e agli anticipi del venerdì sera. Nel frattempo Alex Green, managing director di Amazon Prime Video, sempre nella giornata di ieri, ha annunciato che la visione della Bundesliga sarà inclusa nell’abbonamento Prime e non ci saranno costi aggiuntivi.

