Ufficiale: Brozovic rinnova con l’Inter fino al 2026

Inter, ufficiale il rinnovo per Marcelo Brozovic. Il croato estende il proprio contratto fino al 2026: “Un onore indossare questa maglia”.

Marcelo Brozovic e l’Inter avanti insieme fino al 2026: la notizia, attesa da settimane ormai, è diventata ufficiale oggi con un comunicato apparso sul sito della società nerazzurra pochi minuti fa: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Marcelo Brozovic: il centrocampista classe 1992 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026“.

Un vero colpo per l’Inter, che blinda così un giocatore fondamentale per il progetto. Almeno per i prossimi quattro anni, Marcelo Brozovic continuerà a vestire la casacca nerazzurra, e in prospettiva il croato si candida a diventare a tutti gli effetti una bandiera del club di Viale della Liberazione.

Sono infatti più di sette anni, da quando arrivò a Milano via Dinamo Zagabria, che Brozovic veste ed onora la maglia dell’Inter. Nell’arco di queste stagioni, impreziosite dalla conquista di uno Scudetto e una Supercoppa italiana, “Epic Brozo”, così come viene soprannominato dalla tifoseria, ha indossato la maglia nerazzurra per 279 volte, mettendo a segno 26 gol in tutte le competizioni.

Il rinnovo per altri quattro anni, dicevamo, lo candida a diventare un pilastro del club, capitano della squadra nel prossimo futuro. Ruolo che Brozovic ha già ricoperto in questi anni sotto la gestione Conte, seppur in sporadiche occasioni: due volte in campionato, contro Milan e Lazio due stagioni fa, e una in Coppa Italia, sempre contro i partenopei, in una semifinale di Coppa Italia.

L’importanza di Brozovic è emersa ancor più evidente in questa stagione, dove l’assenza del croato ha spesso reso all’Inter più difficile riuscire a fare gioco e risultati.

Per ora, il croato non pensa alle gerarchie che occuperà nel prossimo futuro, ma si gode semplicemente il rinnovo e la possibilità di continuare a vestire la maglia del club che lo ha consacrato a livello internazionale: “Sono molto orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questo Club che ha una grande storia. È sempre stato un onore e un privilegio giocare per l’Inter. Ho sempre rispettato e amato questo Club e questo sarà per sempre – ha dichiarato Brozovic ai canali ufficiali del club – Mi trovo molto bene con l’allenatore e i miei compagni, e sono contento di difendere ancora a lungo questi colori e far parte di questo progetto”.

Spente anche le voci su un possibile trasferimento, in Italia o all’estero, che lo hanno accompagnato in questi mesi: “Sono davvero molto contento di aver prolungato il mio contratto con l’Inter. Volevo fortemente questo rinnovo e la Società lo sapeva. Non ho mai voluto parlare con nessun’altra squadra per rispetto dell’Inter e dei suoi tifosi“.