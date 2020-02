Ufficiale: Braithwaite è del Barcellona

Il Barcellona ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Martin Braithwaite dal Leganès dopo l’infortunio di Dembélé.

Colpo di scena in casa Barcellona con i blaugrana che quest’oggi hanno annunciato l’arrivo del danese Martin Braithwaite dal Leganés. L’attaccante è stato acquistato per sopperire all’assenza di Dembelé la cui stagione si è conclusa dopo l’infortunio al tendine.

Ma perché il Barcellona ha potuto acquistare un calciatore a mercato chiuso? Secondo il regolamento della Liga, se una squadra perde un giocatore per più di cinque mesi, questa può sostituirlo con un altro anche a mercato chiuso.

Una regola abbastanza strana che, naturalmente, ha mandato su tutte le furie il Leganés che oggi ha risposto per le rime. I Pepineros hanno convocato una conferenza stampa ed il dg della squadra, Martin Ortega si è scagliato contro questa regola: “Siamo in una situazione di danno enorme e grave. Non siamo in grado di comprendere l’attuale regolamento secondo cui un club, che è stato interessato da un infortunio a lungo termine, può comprare un giocatore in modo unilaterale e trasferire il suo problema al club. Capiremmo questo regolamento se fosse applicato in caso di accordo reciproco tra due squadre, ma la norma attuale è contro l’uguaglianza tra i club. Riteniamo che questa sia una regola iniqua, di cui il Barcellona ha beneficiato e il Leganes è parte lesa“

Il Leganés è in piena lotta per non retrocedere e sabato dovrà affrontare una vera e propria finale contro il Celta Vigo senza quello che era il suo miglior giocatore. Un vero e proprio danno, come ha dichiarato Ortega, per la società di Madrid che non può nemmeno acquistare un sostituto valido.

Al Barcellona è bastato pagare la clausola rescissoria di 18 milioni di euro per portare via il giocatore danese, con il Leganés che non ha potuto muovere un dito. Alla luce di quest’ultimo avvenimento, la Liga deve assolutamente intervenire e cambiare il regolamento, più volte criticato dai club

Da parte sua, Braithwaite è felice di poter giocare per uno dei club più titolati di Spagna ed uno dei più forti al mondo. Al canale ufficiale del club, il danese ha dichiarato come spera di poter segnare tanti gol con la maglia blaugrana. Per giocare in Champions League, invece, Braithwaite dovrà aspettare la prossima stagione, visto che sono già state diramate le liste UEFA

