UFFICIALE, Bologna: esonerato Mihajlovic

Bologna, esonerato l’allenatore Sinisa Mihajlovic. Il serbo paga un inizio di campionato stentato, in cui la squadra ha raccolto la miseria di tre punti.

Le strade di Sinisa Mihajlovic e del Bologna si separano. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la società emiliana ha annunciato il divorzio dall’allenatore serbo:

“Si interrompe oggi il rapporto professionale tra il Bologna Fc 1909 e Sinisa Mihajlovic. Una decisione che purtroppo si è resa inevitabile, nonostante il forte legame affettivo che si è creato. con la società e tutta la città in questi tre anni e mezzo emozionanti e drammatici. Sfortunatamente anche i cicli tecnici che hanno dato soddisfazioni sportive, come questo, possono esaurirsi e perdere la spinta iniziale. A Sinisa e al suo staff va un ringraziamento speciale per aver affrontato il lavoro, in condizioni straordinarie e delicatissime dal punto di vista umano, con eccezionale dedizione e professionalità“.

E qualcosa sembra essersi effettivamente incrinato. Il Bologna ha iniziato questo campionato racimolando appena tre punti nelle prime cinque giornate, uno in più della Sampdoria, terzultima. Un rendimento al di sotto delle aspettative per una squadra che, nelle intenzioni di Mihajlovic, avrebbe dovuto progressivamente lottare per l’Europa League, e si è invece ritrovata a vendere, negli ultimi due anni, alcuni dei propri giovani più interessanti, primi fra tutti Tomiyasu e Hickey, ridimensionando le proprie prospettive.

Mihajlovic chiude la propria esperienza in Emilia, la seconda dopo essere tornato nel gennaio 2019, con un totale di 142 panchine e un bilancio di 46 vittorie, 38 pareggi e 58 sconfitte.

Il Bologna, che anche attraverso le parole del patron Joey Saputo esprime il proprio rammarico per la decisione presa, “La più difficile da quando sono presidente del Bologna”, ammette l’imprenditore italo-canadese. Insieme a Mihajlovic, il club ha combattuto dure battaglie, la più importante fuori dal campo, contro la leucemia che affligge il serbo

Ora, però, è il momento di voltare pagina. Mihajlovic, come ha ricordato lo stesso Saputo, ha voluto essere sempre giudicato solo per il proprio operato, anche nella dolorosa esperienza della malattia. Un operato che non ha soddisfatto la dirigenza felsinea, subito alla ricerca di un sostituto. Il nome più “gettonato” è quello di Thiago Motta, che in Serie A si è già seduto sulle panchine di Genoa e Spezia, club, quest’ultimo, condotto alla salvezza.