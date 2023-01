Ufficiale: Bennacer rinnova col Milan fino al 2027, clausola di rescissione da 50 milioni

Ismaël Bennacer si legherà al Milan fino al 2027. Sull’algerino ci sarà una clausola di circa 50 milioni. Tutti i dettagli dell’operazione.

Il Milan continua con i suoi fedelissimi. Ismaël Bennacer ha deciso di rinnovare il proprio contratto. L’algerino indosserà la casacca rossonera fino al 2027. Il suo contratto sarebbe scaduto nel 2024 ma il giocatore ha deciso di anticipare i tempi e di proseguire la sua avventura. Su di lui ci sarà una clausola di circa 50 milioni di euro.

Questa clausola, però, varrà solo dall’inizio della prossima sessione di calciomercato estiva, nello specifico nelle prime due settimane di luglio, in modo da blindare il calciatore durante la finestra di gennaio. Un rinnovo abbastanza folto per il centrocampista che vedrà il proprio stipendio da 1,5 a 4 milioni di euro. Una pedina molto importante per Stefano Pioli che lo ha voluto fortemente ancora con sé.

Bennacer è arrivato al Milan nel 2019 dall’Empoli per circa 17 milioni di euro. I primi anni non sono stati del tutto entusiasmanti, tanto da aver collezionato poche presenze. Con Pioli, però, c’è il proprio vero exploit. Il tecnico è riuscito a far emergere, oltre che le sue doti offensive, anche quelle difensive, diventando un centrocampista scattante e capace di recuperare un gran numero di palloni.

Una crescita davvero esponenziale per l’algerino che oggi è uno dei perni fondamentali del centrocampo del Diavolo. Col Milan ha già sfiorato le cento presenze e potrà superarle ancora di più assieme alla propria squadra.