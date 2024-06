Inter: Nicolò Barella rinnova fino a giungo 2029, con tanto di ritocco dell’ingaggio fino a 6,5 milioni netti a stagione.

Ufficiale: Barella rinnova con l’Inter fino al 2029

Continua la linea rinnovi lanciata da Oaktree dopo il rilevamento del club avvenuto nell’ultimo mese, gli americani infatti, dopo essersi affidati in tutto e per tutto ad una persona esperta del settore come Beppe Marotta eleggendolo a presidente del club, hanno iniziato una politica volta al consolidamento dei pilastri fondamentali del gruppo nerazzurro promuovendo prima il rinnovo di Martinez e poi quello di Nicolò Barella nelle ultime ore.

Barella, infatti, aveva accusato un fastidio muscolare che lo aveva portato a doversi recare preventivamente a Milano per curare l’infortunio, evento che ha permesso una drastica accelerata nella trattativa rinnovo e che ha portato il centrocampista nerazzurro ad accettare un prolungamento di altre 5 stagioni con tanto di adeguamento dell’ingaggio fino a 6,5 milioni di euro netti a stagione. A render noto l’annuncio è stata la stessa Inter attraverso un comunicato ufficiale “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Nicolò Barella: il centrocampista classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029.”

Un altro tassello che dimostra tutta la volontà della nuova proprietà e della vecchia dirigenza di voler continuare a mantenere alta la competitività del comparto nerazzurro sia in Italia che in Europa. Sui rinnovi, però, non sembra essere finita qui, sul taccuino di Marotta, infatti, il prossimo obiettivo sarà quello di affondare il colpo anche sull’artefice per eccellenza degli ultimi successi nerazzurri: Simone Inzaghi. Per il prolungamento del tecnico la strada sembra essere spianata, visto che lo stesso Inzaghi ha manifestato più volte la sua volontà di voler rimanere il più a lungo possibile alla guida dell’Inter. Anche per lui ci sarà un leggero ritocco dell’ingaggio che dovrebbe aggirarsi sui 6.5 milioni di euro netti a stagione. Si attendono sviluppi.

