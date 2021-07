Ufficiale: Balotelli all’Adana Demirspor

Mario Balotelli lascia Monza e l’Italia e si accasa ai turchi dell’Adana Demirspor. A dare la notizia è il presidente del club, Murat Sancak che riferisce che l’ex Inter e Milan arriverà in Turchia la prossima settimana.

Dopo una stagione deludente in Serie B con la maglia del Monza, condita da appena 14 presenze e 6 gol, Mario Balotelli è pronto a cambiare nuovamente aria. Alla soglia dei 31 anni (li compirà il prossimo 12 agosto) l’ex enfant prodige italiano è pronto a sbarcare in Turchia dove lo aspetta l’Adana Demirspor del presidente Murat Sancak.

Balotelli lascia l’Italia e si accasa ai turchi dell’Adana Demirspor.

Il club neopromosso in Super Lig, stando a quanto emerso nelle ultime ore, sarebbe infatti ad un passo dal chiudere la trattativa con l’entourage di Balotelli che dovrebbe sbarcare in terra ottomana la settimana prossima. Una scelta particolare quella del classe ’90 di andare all’Adana Demirspor che giunge dopo una carriera che lo ha visto indossare fin qui le maglie di Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nizza, Olympique Marsiglia, Brescia e Monza.

Piazza, quest’ultima, per la quale Balotelli era stato chiamato da Adriano Galliani che, credendo nelle sue capacità, aveva pensato a lui come elemento in grado di fare la differenza in un gruppo il cui obiettivo era quello di centrare la promozione in Serie A. Lo stesso amministratore delegato del club monzese si è quindi ricreduto e poche ore fa ha dichiarato quanto segue:

Balotelli è libero e non è previsto alcun rinnovo.

Poche, ma semplici e dirette parole con le quali Galliani ha scaricato quello che si può considerare a tutti gli effetti il suo ex pupillo il quale, ora come ora, sembra non avere più estimatori in Italia pronti a puntare su di lui. Da qui la chiamata dell’Adana Demirspor che, nonostante il carattere particolare di Super Mario, sembra disposta a tutto pur di portarlo in Turchia. Queste, difatti, le parole del presidente Murak Sancak che non solo confermano l’esistenza della trattativa, ma spiegano anche come la stessa sia praticamente in dirittura d’arrivo:

Con Balotelli c’è l’accordo all’85%. Ci ha contattati tramite il nostro capitano Inler e ci ha detto di voler venire qui. Arriverà in Turchia la prossima settimana. Viene qui per avere successo e andare ai prossimi Mondiali. Lo sponsor pagherà metà del suo ingaggio. Dicono che Balotelli sia pazzo ma nessuno deve preoccuparsi: siamo di Adana, siamo matti come lui e lo sapremo gestire.

