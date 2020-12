Ufficiale, clamoroso: niente Vasco da Gama! Balotelli firma col Monza! Categoria Calciomercato e Serie B

Il Monza dell’accoppiata Berlusconi-Galliani aggiunge un altro prezioso tassello al proprio mosaico fortemente dipinto a tinte rossonere. Dopo Boateng e Brocchi, si aggiunge alla lista degli ex Milan che hanno sposato la causa brianzola anche Mario Balotelli, attaccante svincolato, in cerca di un’ultima reale opportunità di carriera.

Balotelli al Monza è un’operazione figlia di un uomo a cui piace sognare in grande, Adriano Galliani, che sta provando in tutti i modi a portare i biancorossi nell’Olimpo del calcio italiano. Uomini della classe e dell’esperienza di Balotelli, che contestualmente ha firmato un contratto fino al giugno del 2021, potranno ovviamente essere utili alla causa. Ma in quali condizioni? “Super Mario” è fermo ormai dal febbraio scorso e deve ovviamente ritrovare la forma ottimale per poter competere in un campionato ostico come quello della B.

Una carriera contraddistinta da tanti bassi e pochi alti quella del “bad boy” italico, che non ha mai espresso appieno il proprio potenziale. Le parole di Galliani sembrano quelle un padre affezionato e premuroso, pronto comunque ad usare le maniere forti, dovesse essercene bisogno:

“Gli voglio bene. Mario è un giocatore che con i mezzi tecnici e fisici che ha doveva fare molto di più. – ha dichiarato l’ad dopo l’annuncio dell’acquisto di Balotelli – L’ho bacchettato molto, gli ho detto che questa è veramente l’ultima, l’ultima, l’ultima chiamata”.

Una chiamata cui Mario è pronto a rispondere “presente”. L’attaccante palermitano sembra determinato più che mai a tornare in campo, e da settimane si sta allenando con una squadra dilettantistica bresciana. Tocca a lui dimostrare di meritarsi una nuova chance in un campionato che, per lui, rappresenta un’assoluta novità, non avendo mai giocato in cadetteria.

Niente Vasco da Gama

Il Monza potrebbe rappresentare davvero una manna dal cielo per Balotelli, la piazza giusta da cui ripartire. Alcuni suoi ex compagni lavorano nella società brianzola, dunque adattarsi non dovrebbe essere un problema.

Un ambiente tranquillo e pieno di entusiasmo che, pur avendo investito tanto, non ha, da neopromossa, l’obbligo e la pressione di tentare subito la scalata alla Serie A. Chissà cosa sarebbe successo se, invece, Balotelli si fosse fatto sedurre dal richiamo esotico del Vasco da Gama, che pure era pronto a farsi avanti con Raiola: calcio brasiliano, con ritmi diversi da quello europeo e, soprattutto, le tante distrazioni che offre il mondo carioca.

Crediamo che il Monza possa essere la giusta “cura” per un campione che ha bisogno di ritrovare se stesso. Non resta che lasciare la parola al campo.

