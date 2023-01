Ufficiale: Bale si ritira dal calcio giocato

Gareth Bale dice addio al calcio giocato all’età di 33 anni, fu il primo mister 100 milioni della storia del calcio.

L’ex attaccante di Tottenham e Real Madrid, Gareth Bale, ha deciso di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo a soli 33 anni. Una carriera, quella del gallese, che sembrava esser destinata a durare nel tempo, invece, dopo il faraonico trasferimento nel 2013 da Tottenham al Real Madrid, per una cifra di 100 milioni di euro, la prima in assoluto che avesse raggiunto quella soglia, l’attaccante gallese non è mai riuscito a dare continuità di rendimento con la camiceta blanca.

Negli anni trascorsi a Madrid, Bale ha vinto praticamente tutto quello che si poteva vincere, prima di trasferirsi la scorsa stagione al Los Angeles Fc, dove un suo gol nella finale disputata contro il Philadelphia permise alla squadra di arrivare ai calci di rigore e vincere il titolo americano.

L’oramai ex calciatore gallese ha così annunciato il suo ritiro sul proprio social “Dopo le giuste considerazioni, ho deciso che il mio lavoro nel calcio giocato terminerà nell’immediato. Mi sento molto fortunato di aver avuto la possibilità di aver potuto praticare lo sport che amo. Il calcio mi ha regalato i momenti più belli della mia vita. Sono infinitamente orgoglioso di aver potuto indossare la maglia della mia nazionale per bel 111 volte, è stato un sogno che è diventato realtà. Vorrei solo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo mio viaggio, tutti i miei precedenti club e tutti i miei precedenti manager e allenatori, la mia famiglia e tutti i miei fan. È stato veramente magnifico.”