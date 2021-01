Ufficiale: Balata confermato presidente Lega Serie B, Galliani il vice

L’Assemblea della Lega Serie B, riunitasi online nella giornata di ieri, ha confermato Mauro Balata presidente. Il ruolo di vicepresidente sarà affidato all’ a.d. del Monza Adriano Galliani.

Giorno di elezioni quello andato in scena ieri in Lega Serie B. L’assemblea, tenutasi online, ha eletto il nuovo organigramma. Il numero uno uscente, Mauro Balata, è stato confermato presidente, con 16 voti ricevuti.

Lo sfidante Ezio Maria Simonelli ne ha raccolti appena 2. All’appello mancavano due voti: una scheda bianca e una società assente. Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha ricevuto l’incarico di ricoprire il ruolo di vicepresidente della Lega Nazionale di Serie B.

Mauro Balata rieletto presidente della Lega Nazionale di Serie B. — Foto (Profilo Twitter Lega B)

A completare il quadro del nuovo organigramma della Lega Serie B vanno aggiunti i sei consiglieri eletti (un posto lo ricopre lo stesso Galliani).

Gli altri cinque consiglieri sono Carlo Neri, presidente dell’Ascoli, Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, Carmelo Salerno, presidente della Reggiana, Mauro Lovisa, presidente del Pordenone e Walter Mattioli, presidente della Spal. Andrea Messuti e Mauro Pizzigati sono, invece, i due consiglieri indipendenti.

Mauro Balata, dopo la sua rielezione a capo della Lega Serie B, ha rilasciato queste parole: “Mi impegnerò con il nuovo consiglio e con tutte le società a lavorare con totale abnegazione per il bene della Serie B. Vogliamo portare a compimento tutti i nostri progetti ed, in particolare, quella che è la nostra mission, ovvero far crescere la Lega sotto ogni profilo, sociale, economico e di valorizzazione del brand”.

Fonte Dichiarazioni: Gazzetta dello Sport

Foto: Profilo Twitter Lega B

