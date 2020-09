Ufficiale: Aubameyang rinnova con l’Arsenal per altri tre anni

Buone notizie in casa Arsenal: i gunners hanno annunciato oggi il rinnovo di Pierre-Emerick Aubameyang per i prossimi tre anni. L’attaccante gabonese, in scadenza nel 2021, era stato al centro di diverse voci di mercato negli scorsi tempi. Voci che lo avevano visto accostato a svariati club italiani, Milan e Napoli su tutti. Alla fine il capitano ha deciso di restare all’Arsenal, squadra nella quale potrebbe a questo punto chiudere la propia carriera.

Aubameyang rinnova con l’Arsenal: “Questa è casa mia”

Immediate sono arrivate le parole di Pierre Aubameyang ai canali social del club: “Finalmente ho firmato. Sono molto felice di rimanere qui, questa è casa mia. La firma per questo club speciale non è mai stata in dubbio. Credo nell’Arsenal, possiamo fare grandi cose”.

Aubameyang gioca all’Arsenal dal gennaio 2018, quando si trasferì in Ighilterra dal Borussia Dortmund. Nella sua esperienza londinese il gabonese ha totalizzato 111 presenze e 72 gol. Le sue prestazioni, ha vinto la classifica di cannoniere nel 2019, gli hanno attirato addosso gli occhi di alcune tra le migliori formazioni europee. Lui ha però giurato fedeltà ai colori biancorossi, che gli hanno affidato la fascia da capitano lo scorso 15 novembre. L’Arsenal è pronto a lottare per traguardi importanti e avrà ancora il suo faro in attacco fino al 2024.

