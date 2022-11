Il Napoli mette a segno un altro rinnovo, quello del centrocampista camerunense Zambo Anguissa, che ha firmato il suo prolungamento di contratto fino al 2025.

Il Napoli vuole assolutamente blindare tutti i suoi gioielli, viste le grandi prestazioni della squadra partenopea, l’interessamento dei grandi club per i propri calciatori aumenta sempre di più e il Napoli non vuole farsi trovar impreparato. Nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Lobotka che ha prolungato fino al 2027.



Dopo lo slovacco è arrivato il turno di Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense ha, infatti, prolungato il suo contratto fino al 2025 con opzione per altre due stagioni, con uno stipendio netto di 2,7 milioni di euro netti all’anno. La trattativa era già stata intavolata qualche tempo fa e nelle ultime ore il club ha premiato il proprio giocatore per il rendimento stagionale avuto, fin qui ben 3 gol e 5 assist per Anguissa in 17 partite giocate.



In Napoli non si ferma qui, infatti, il prossimo obiettivo sull’agenda del Ds Giuntoli è il rinnovo della più grande rivelazione di questa stagione di Serie A, quello di Khvicha Kvaratskhelia. La trattativa per il rinnovo del giorgiano sembra essere entrata nel vivo, staremo a vedere entro quando il Napoli riuscirà a blindare il suo gioiello più raro